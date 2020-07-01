Валенсия уволила Селадеса: кто теперь возглавит летучих мышей

«Валенсию» в нынешнем сезоне штормит. Действующий обладатель Кубка Испании показывает неуверенные результаты и, скорее всего, не выйдет в Лигу чемпионов, куда только недавно вернулся. Все началось с увольнения Марселино, который покинул свой пост осенью 2019 года. Тогда же «летучих мышей» возглавил Альберт Селадес. Однако испанец не продержался даже до конца сезона.

Владелец «Валенсии» Питер Лим не нашел общий язык с Марселино – тренером, который выиграл для клуба первый за 12 лет трофей. За эту ошибку китайский бизнесмен будет расплачиваться до конца сезона. Назначение Селадеса изначально не выглядело слишком убедительным решением. Испанец старался, но провалился по всем фронтам. Нынешний сезон можно считать для «Валенсии» потерянным. Но, к счастью для Лима, сейчас есть несколько специалистов, которые, возможно, смогли бы вернуть команду на верный путь. Каждый из них пока свободен.

Унаи Эмери

The Statesman

Экс-наставник «Арсенала» – первый, кто приходит на ум, если рассуждать о новом тренере «Валенсии». Команде сейчас нужна в первую очередь стабильность. Эмери – единственный за почти полстолетия тренер, который отработал во главе «летучих мышей» 4 года. До него обладателем данного достижения был Альфредо Ди Стефано, который возглавлял «Валенсию» с 1970 до 1974 года. С тех пор никто кроме вышеупомянутого баска не задерживался в клубе на 4 сезона.

За последние 8 лет «Валенсия» сменила 11 тренеров. Даже экстраординарный Лим уже должен понять, что команде нужна стабильность. Эмери может ее обеспечить. Во-первых, специалист сейчас свободен. Во-вторых, он сам заявлял о желании работать в Испании после не совсем удачных приключений в Лондоне. Серьезных предложений у Эмери пока нет, поэтому «Валенсии» нужно пользоваться моментом.

Унаи ничего не выиграл с «летучими мышами» за 4 года. Тем не менее, при нем команда трижды финишировала на 3-м месте Примеры и регулярно выходила в Лигу чемпионов. Вернувшись из России в Испанию, Эмери возглавил «Севилью», с которой 3 раза подряд выиграл Лигу Европы. Специалист опять вернулся на родину, и ждет предложений в первую очередь от испанских клубов. Самое время «Валенсии» действовать.

Эрнесто Вальверде

Essentially Sports

Еще один вполне вероятный вариант для «Валенсии». Вальверде – тренер с богатым опытом работы в испанском футболе. В отличие от Эмери, он в «Валенсии» продержался только 1,5 года, но с тех пор стал более опытным и титулованным. Специалист на протяжении четырех лет возглавлял крепкий «Атлетик», вместе с которым выигрывал Суперкубок Испании. Во главе «Барселоны» он дважды становился чемпионом страны и завоевывал Кубок Короля.

Эрнесто отмучился в каталонском клубе и отдыхает с января2020 года. Наверняка, специалист будет готов нынешним летом вернуться к работе. В настоящий момент «Валенсия» стала бы неплохим вариантом для Вальверде. Если руководство не будет давить на тренера, результаты могут появиться уже после первого сезона. По данным испанских СМИ, «Валенсия» тоже заинтересована в назначении специалиста. Как и Эмери, Вальверде пока не получал конкретных предложений, поэтому он остается открытой и очень хорошей опцией для «летучих мышей».

Мануэль Пеллегрини

ФК Вест Хэм

После хороших трех лет во главе «Манчестер Сити» Пеллегрини улетел в Китай. «Хебэй Чайна» – безусловно, понижение в классе. После этого у чилийца был «Вест Хэм», работа в котором тоже не открывала перед ним больших перспектив. Сейчас услугами специалиста активно интересуется «Бетис». Не исключено, что Пеллегрини действительно возглавит «вердибланкос», но «Валенсии» тоже стоит обратить на него внимание.

У чилийца богатый опыт в Испании. С мадридским «Реалом» у специалиста не сложилось, но до того он весьма успешно возглавлял «Вильярреал» на протяжении пяти лет. Пеллегрини в свой первый сезон довел «желтую субмарину» до 3-го места в Примере, а еще через год – до полуфинала Лиги чемпионов. При нем «Вильярреал» завоевывал и серебряные медали чемпионата Испании.

Союз «Валенсии» и Пеллегрини может получиться интересным и взаимовыгодным. «Летучие мыши» получат опытного тренера, с богатым и успешным опытом работы в Испании. Для самого чилийца назначение в «Валенсию» может стать последней возможностью проявить себя на высоком уровне. Пеллегрини уже 66 лет, и вариантов у него не так много. Если «летучие мыши» не обратят на специалиста внимания, он, скорее всего, уйдет в «Бетис», бороться за место в Лиге Европы.

Кике Санчес Флорес

AS.com

В тренерской карьере Флореса были взлеты и падения. Испанец приводил «Атлетико» к победе в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а также к финалу Кубка Короля. «Бенфика» под его руководством выигрывала Кубок португальской лиги. Со времен успехов Флореса во главе «матрасников» прошло уже 10 лет. В последнее время специалист не запоминался ничем, кроме увольнений. Тем не менее, он все еще является неплохой опцией для испанских клубов среднего звена.

На родине Флоресу немного лучше, чем за границей. Во главе «Эспаньола», «Атлетико» и «Валенсии» он работал по 2 года. В «Уотфорде», «Шанхае» и «Бенфике» он продержался по одному году. «Летучим мышам» стоит обратить внимание на специалиста, если не сработает никакой вариант с более успешными тренерами. «Валенсия» в свое время провела 110 матчей под руководством Флореса – это рекорд для самого Кике. К тому же, как показывает практика, испанским тренерам полезно возвращаться в родной чемпионат после путешествий по миру.

Вряд ли у Флореса будут высокие требования, но и сам он не тот специалист, который может гарантировать результат. Здесь уже все зависит от руководства «Валенсии». Лиму придется идти на уступки, если он хочет хорошего тренера для своей команды и высоких результатов для своего клуба. Если в руководстве ничего не изменится, «летучим мышам» стоит нанять кого-то вроде Кике и привыкать к местам в середине турнирной таблицы.