Давид Луис может уговорить Тиаго Силву перейти в Арсенал

Ветеран ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Арсенале».
Как сообщает французская пресса, наставник «канониров» Микель Артета попросил защитника команды Давида Луиса договориться о переходе Силвы в «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради возможности выступать в АПЛ.
В конце сезона Силва покинет ПСЖ на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Силвы 1 гол и 1 ассист в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Бразилец выступает за парижский клуб с 2012 года.
Ранее сообщалось, что Силву хочет подписать «Тоттенхэм».
Источник — Le 10 Sport
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