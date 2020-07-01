Давид Луис может уговорить Тиаго Силву перейти в Арсенал

35-летний бразильский защитник вскоре покинет ПСЖ

  • 01.07.2020 13:46
  • 112 просмотров
  • 1 комментарий
Давид Луис может уговорить Тиаго Силву перейти в Арсенал
© Bleacher Report

Ветеран ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает французская пресса, наставник «канониров» Микель Артета попросил защитника команды Давида Луиса договориться о переходе Силвы в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради возможности выступать в АПЛ.

В конце сезона Силва покинет ПСЖ на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Силвы 1 гол и 1 ассист в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Бразилец выступает за парижский клуб с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Силву хочет подписать «Тоттенхэм».

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Источник — Le 10 Sport

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 13:49
    0
    Матвиенка?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 13:49
    0
    Матвиенка?
    Ссылка
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