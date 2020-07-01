Давид Луис может уговорить Тиаго Силву перейти в Арсенал

Ветеран ПСЖ Тиаго Силва может продолжить карьеру в «Арсенале».

Как сообщает французская пресса, наставник «канониров» Микель Артета попросил защитника команды Давида Луиса договориться о переходе Силвы в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Силва готов пойти на сокращение зарплаты ради возможности выступать в АПЛ.

В конце сезона Силва покинет ПСЖ на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне на счету Силвы 1 гол и 1 ассист в 30 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Бразилец выступает за парижский клуб с 2012 года.

Ранее сообщалось, что Силву хочет подписать «Тоттенхэм».