Пятов – в топ-10 вратарей по сухим матчам за 20 лет

Украинский вратарь Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество «сухих» матчей, начиная с 2000 года.
Пятов занял седьмое место, на его счету 269 поединков «на ноль». К слову, это больше, чем у Эдвина Ван дер Сара и Виктора Вальдеса. Вот какую характеристику Андрей получил от автора статьи Дэнни Райана:
«Основной вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний голкипер все еще крепко удерживает свое место в обеих командах и почти наверняка значительно увеличит количество сухих матчей в ближайшие годы».
Топ-10 вратарей по количеству сухих матчей, начиная с 2000 года
1. Икер Касильяс – 439.
2. Джанлуиджи Буффон – 420.
3. Петр Чех – 391.
4. Пепе Рейна – 343.
5. Мануэль Нойер – 327.
6. Игорь Акинфеев – 316.
7. Андрей Пятов – 269.
8. Эдвин ван дер Сар – 266.
9. Виктор Вальдес – 260.
10. Микаэль Ландро – 253.
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Источник — Give me Sport
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