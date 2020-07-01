Пятов – в топ-10 вратарей по сухим матчам за 20 лет

Украинский голкипер обошел Эдвина Ван дер Сара и Виктора Вальдеса

  • 01.07.2020 12:27
  • 368 просмотров
  • 2 комментария
Пятов – в топ-10 вратарей по сухим матчам за 20 лет
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Украинский вратарь Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество «сухих» матчей, начиная с 2000 года.

Пятов занял седьмое место, на его счету 269 поединков «на ноль». К слову, это больше, чем у Эдвина Ван дер Сара и Виктора Вальдеса. Вот какую характеристику Андрей получил от автора статьи Дэнни Райана:

«Основной вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний голкипер все еще крепко удерживает свое место в обеих командах и почти наверняка значительно увеличит количество сухих матчей в ближайшие годы».

Топ-10 вратарей по количеству сухих матчей, начиная с 2000 года

1. Икер Касильяс – 439.
2. Джанлуиджи Буффон – 420.
3. Петр Чех – 391.
4. Пепе Рейна – 343.
5. Мануэль Нойер – 327.
6. Игорь Акинфеев – 316.
7. Андрей Пятов – 269.
8. Эдвин ван дер Сар – 266.
9. Виктор Вальдес – 260.
10. Микаэль Ландро – 253.

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Источник — Give me Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 01.07.2020 12:34
    +2
    Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 12:31
    и акинфеев на шестом
    Делали бы топ по количеству "несухих" матчей в европейских турнирах, то был бы на первом.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 12:31
    -1
    и акинфеев на шестом
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 01.07.2020 12:34
    +2
    Evgene Boykinyuk, 01.07.2020 12:31
    и акинфеев на шестом
    Делали бы топ по количеству "несухих" матчей в европейских турнирах, то был бы на первом.
    Ссылка
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