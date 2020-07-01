Пятов – в топ-10 вратарей по сухим матчам за 20 лет

Украинский вратарь Андрей Пятов вошел в список топ-10 вратарей, которые провели наибольшее количество «сухих» матчей, начиная с 2000 года.

Пятов занял седьмое место, на его счету 269 поединков «на ноль». К слову, это больше, чем у Эдвина Ван дер Сара и Виктора Вальдеса. Вот какую характеристику Андрей получил от автора статьи Дэнни Райана:

«Основной вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины. 36-летний голкипер все еще крепко удерживает свое место в обеих командах и почти наверняка значительно увеличит количество сухих матчей в ближайшие годы».

Топ-10 вратарей по количеству сухих матчей, начиная с 2000 года

1. Икер Касильяс – 439.

2. Джанлуиджи Буффон – 420.

3. Петр Чех – 391.

4. Пепе Рейна – 343.

5. Мануэль Нойер – 327.

6. Игорь Акинфеев – 316.

7. Андрей Пятов – 269.

8. Эдвин ван дер Сар – 266.

9. Виктор Вальдес – 260.

10. Микаэль Ландро – 253.

Читайте также: Андрей ПЯТОВ: «Сборная Украины заслужила находиться среди элиты»