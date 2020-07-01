В среду, 1-го июля, состоится матч 29-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором СПАЛ примет «Милан».
Поединок пройдет в Ферраре на стадионе «Паоло Мацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:45 по киевскому времени.
В прямом эфире матч СПАЛ — «Милан» покажет телеканал «Футбол 2».
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Михаил Шаповалов, Sport.ua
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