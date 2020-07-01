Сроки летнего трансферного окна в Украине пока неизвестны

Как сообщили в комитете УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов, сроки летнего трансферного окна в Украине до сих пор не определены. Ассоциация ведет переговоры с лигами и клубами.

Ранее трансферное окно в Украине традиционно открывалось 1-го июля. Но из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 проведение чемпионатов было серьезно сдвинуто по времени.

На данный момент открыты трансферные окна в Нидерландах, Германии, Франции и Турции.