Сроки летнего трансферного окна в Украине пока неизвестны

Как сообщили в комитете УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов, сроки летнего трансферного окна в Украине до сих пор не определены. Ассоциация ведет переговоры с лигами и клубами.
Ранее трансферное окно в Украине традиционно открывалось 1-го июля. Но из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 проведение чемпионатов было серьезно сдвинуто по времени.
На данный момент открыты трансферные окна в Нидерландах, Германии, Франции и Турции.
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Источник — Трибуна
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