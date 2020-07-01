ВИДЕО. Восемь лет назад в Киеве был сыгран финал Евро-2012

1 июля 2012 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялся финал Евро-2012, в котором встретились сборные Испании и Италии.

Действующие на тот момент чемпионы Европы успешно защитили свой титул, отправив в ворота Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча.

Отметим, что Испания и Италия вышли в плей-офф из одной группы, сыграв первый очный матч на том чемпионате Европы вничью 1:1.

Любопытно, что 2 из 4-х мячей в финале сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве – но не из-за удаления, а из-за того, что вышедший во втором тайме Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал.