ВИДЕО. Восемь лет назад в Киеве был сыгран финал Евро-2012

Испания защитила титул в матче с Италией

  • 01.07.2020 11:43
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Восемь лет назад в Киеве был сыгран финал Евро-2012
© УЕФА

1 июля 2012 года на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялся финал Евро-2012, в котором встретились сборные Испании и Италии.

Действующие на тот момент чемпионы Европы успешно защитили свой титул, отправив в ворота Джанлуиджи Буффона четыре безответных мяча.

Отметим, что Испания и Италия вышли в плей-офф из одной группы, сыграв первый очный матч на том чемпионате Европы вничью 1:1.  

Любопытно, что 2 из 4-х мячей в финале сборная Италии пропустила, играя в меньшинстве – но не из-за удаления, а из-за того, что вышедший во втором тайме Тиагу Мотта не смог продолжить игру из-за травмы, а все три замены к тому времени Чезаре Пранделли уже использовал. 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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Комментарии
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 01.07.2020 12:09
    0
    Ох, які часи були! Без коронавірусні...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 01.07.2020 12:09
    0
    Ох, які часи були! Без коронавірусні...
    Ссылка
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