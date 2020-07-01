ФОТО. Челси показал новую домашнюю форму

«Челси» представил новый домашний комплект формы, в котором команда выступать в сезоне 2020/2021.
Форма от Nike выполнена в традиционных синих цветах с небольшими вставками и узорами.
Отметим, что в этом году у команды будет новый титульный спонсор - компания Three, логотип которой размещен в центре футболки.
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Максим Гаптар, Sport.ua
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