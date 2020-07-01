ФОТО. Челси показал новую домашнюю форму

Все по классике - синие цвета

  • 01.07.2020 11:01
  • 795 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Челси показал новую домашнюю форму
© ФК Челси

«Челси» представил новый домашний комплект формы, в котором команда выступать в сезоне 2020/2021.

Форма от Nike выполнена в традиционных синих цветах с небольшими вставками и узорами.

Отметим, что в этом году у команды будет новый титульный спонсор - компания Three, логотип которой размещен в центре футболки.

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Максим Гаптар, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    temamx2727
    online
      temamx2727, 01.07.2020 12:20
    0
    3-е место обеспечено?)
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 01.07.2020 11:21
    0
    Самая большая фотка у черного
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 01.07.2020 11:15
    +1
    Максимум безликости!))) молодцы!
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 01.07.2020 11:15
    +1
    Максимум безликости!))) молодцы!
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 01.07.2020 12:20
    0
    3-е место обеспечено?)
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 01.07.2020 11:21
    0
    Самая большая фотка у черного
    Ссылка
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