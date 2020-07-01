РЯБОКОНЬ: «Отсутствие медалей не станет для болельщиков трагедией»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

— Вы анализировали календарь оставшихся матчей?

— Думаю, все его знают наизусть. В этой ситуации нет смысла что-то моделировать. Самый правильный подход — думать о ближайшем поединке.

— Все решится в двух последних турах?

— Я не возражаю, но, опять же, у «Десны» на повестке дня игра с «Колосом».

— Вы говорили, что задача «Десны» — попасть в еврокубки. А медали?

— Думаю, если мы не взойдем на пьедестал, это не станет трагедией для наших болельщиков. Основная цель — выход в еврокубки. Но если будет шанс завоевать медали, «Десна» постарается этим воспользоваться.