РЯБОКОНЬ: «Отсутствие медалей не станет для болельщиков трагедией»

Наставник «Десны» поделился ожиданиями от оставшейся части сезона

  • 01.07.2020 09:51
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РЯБОКОНЬ: «Отсутствие медалей не станет для болельщиков трагедией»
© ФК Олимпик Донецк. Александр Рябоконь

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.

— Вы анализировали календарь оставшихся матчей?
— Думаю, все его знают наизусть. В этой ситуации нет смысла что-то моделировать. Самый правильный подход — думать о ближайшем поединке.

— Все решится в двух последних турах?
— Я не возражаю, но, опять же, у «Десны» на повестке дня игра с «Колосом».

— Вы говорили, что задача «Десны» — попасть в еврокубки. А медали?
— Думаю, если мы не взойдем на пьедестал, это не станет трагедией для наших болельщиков. Основная цель — выход в еврокубки. Но если будет шанс завоевать медали, «Десна» постарается этим воспользоваться.

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Источник — zbirna.com

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