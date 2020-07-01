В среду, 1-го июля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Борнмут» примет «Ньюкасл».
Матч пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити Стэдиум». Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч «Борнмут» — «Ньюкасл» покажет телеканал Sky Sports.
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Источник — Sport.ua
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