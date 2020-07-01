В среду, 1-го июля, состоится поединок 32-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» примет «Лестер Сити».
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Отметим, что будущие хозяева занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, гости – 3-ю.
В прямом эфире поединок «Эвертон» – «Лестер Сити» покажет телеканал «Setanta».
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Владимир Клепач, Sport.ua
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