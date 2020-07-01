Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Лестер Сити

Поединок состоится в среду, 1-го июля

  • 01.07.2020 09:18
  • 25 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Лестер Сити
© ФК Эвертон

В среду, 1-го июля, состоится поединок 32-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» примет «Лестер Сити».
 
Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что будущие хозяева занимают 12-ю позицию в турнирной таблице, гости – 3-ю.

В прямом эфире поединок «Эвертон» – «Лестер Сити» покажет телеканал «Setanta».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 01.07.2020 09:24
    0
    Sport.ua! А ви знаєте календар першої ліги України? 4.07.20 відбудуться матчі, чи, по-вашому, ні? Чи для вас пріорітет - Росія?
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 01.07.2020 09:24
    0
    Sport.ua! А ви знаєте календар першої ліги України? 4.07.20 відбудуться матчі, чи, по-вашому, ні? Чи для вас пріорітет - Росія?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности