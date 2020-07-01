Александр БАБИЧ: «Агенты раскачивают лодку и нагнетают обстановку»

Наставник «Мариуполя» заявил, что привык работать под давлением

  • 01.07.2020 08:23
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Александр БАБИЧ: «Агенты раскачивают лодку и нагнетают обстановку»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал слухи о новых кандидатах на его должность.

«На протяжении всей своей тренерской карьеры я уже к этому привык и, по сути, никак на это не реагирую. Стандартная ситуация для межсезонного и околомежсезонного периодов, когда агенты пытаются пропихнуть, протолкнуть своих протеже, раскачивая лодку, нагнетая обстановку. Посмотрите на волнения в последнее время вокруг «Александрии», «Зари», «Динамо».

Другое дело — игроки, с которыми постоянно приходится общаться, быть в контакте, чтобы создаваемая отдельными СМИ буря не выбивала их из колеи, чтобы не воспринимали близко к сердцу все, что читают в интернете. Хотя бывает, что подобные моменты их, наоборот, еще больше мотивируют, у ребят открывается второе дыхание, они бьются за тренера, за команду. Для меня же, повторюсь, работа под таким давлением — дело абсолютно привычное», — отметил Бабич.

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Источник — Footboom

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