Александр ШОВКОВСКИЙ: «Пенальти со Швейцарией — это выжженная земля»

Сборная Украины была феноменальной командой, считает экс-голкипер «сине-желтых»

  • 01.07.2020 07:37
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Александр ШОВКОВСКИЙ: «Пенальти со Швейцарией — это выжженная земля»
© football24.ua. Александр Шовковский

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский поделился воспоминаниями о поединке 1/8 финала ЧМ-2006 против сборной Швейцарии (0:0, 3:0 по пенальти).

«Я не могу сказать, что та наша команда была как-то сильно тактически подкована, что она владела каким-то рисунками построения игры. Но это была феноменальная команда.

Пенальти со Швейцарией — это «выжженная земля» по состоянию матча. В момент пробития удара никаких эмоций не существовало. Было четкое восприятия и контакт энергетический с бьющим игроком, я физически понимал, что и как он хочет делать. И использовал это состояние для себя», — рассказал Шовковский в эфире программы «Профутбол».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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