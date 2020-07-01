Александр ШОВКОВСКИЙ: «Пенальти со Швейцарией — это выжженная земля»

Бывший вратарь сборной Украины Александр Шовковский поделился воспоминаниями о поединке 1/8 финала ЧМ-2006 против сборной Швейцарии (0:0, 3:0 по пенальти).

«Я не могу сказать, что та наша команда была как-то сильно тактически подкована, что она владела каким-то рисунками построения игры. Но это была феноменальная команда.

Пенальти со Швейцарией — это «выжженная земля» по состоянию матча. В момент пробития удара никаких эмоций не существовало. Было четкое восприятия и контакт энергетический с бьющим игроком, я физически понимал, что и как он хочет делать. И использовал это состояние для себя», — рассказал Шовковский в эфире программы «Профутбол».