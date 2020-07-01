Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Фернандеш дал Манчестер Юнайтед менталитет победителя»

Наставник МЮ доволен португальским полузащитником

  • 01.07.2020 05:08
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Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Фернандеш дал Манчестер Юнайтед менталитет победителя»
© Wink Report

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился эмоциями от победы над «Брайтоном» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

Дублем отметился Бруну Фернандеш.

«Ребята сыграли исключительно хорошо. Первый гол Гринвуда был блестящим, он сыграл великолепно. Мэйсон – особенный игрок.

У парней есть причины быть уверенными в себе – они играют невероятно. Наша команда очень высокого качества, игроки в отличной форме, и мы боремся за самые высокие места.

У нас есть игроки топ-класса, и еще пришел Бруну. Он отличный футболист. Он принес с собой менталитет победителя – 99% недостаточно хорошо, нужно все 100%. Уверенность приходит с выступлениями. Благодаря этому ребята понимают, что сделали все правильно для возобновления сезона», - сказал Сульшер.

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Источник — BBC

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