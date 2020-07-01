Львов доиграет домашние матчи сезона в Тернополе

«Львов» доиграет домашние матчи сезона этого сезона чемпионата Украины в Тернополе.
Такое решение приняли из-за вспышки коронавируса во Львове.
Следующий домашний матч «Львов» проведет 3 июля. В рамках 29 тура УПЛ команда встретится с «Ворсклой».
Отметим, что последний раз матчи Высшей лиги в Тернополе проходили в 2001-м году.
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Источник — Футбол 1/2/3
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