Ударили и ограбили. На экс-защитника Ливерпуля совершено нападение с ножом

Игрок «Дерби Каунти» Андре Уисдом подвергся нападению сразу после матча

  • 30.06.2020 23:23
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Ударили и ограбили. На экс-защитника Ливерпуля совершено нападение с ножом
© ФК Дерби Каунти. Андре Уиздом

Злоумышленник с ножом напал на экс-футболиста «Ливерпуля» Андре Уиздома. Инцидент случился в Мерсисайде, когда спортсмен пришел навестить родственника в больнице.

Игрок клуба «Дерби Каунти» был ранен и ограблен, когда выходил из машины на парковке около больницы. За несколько часов до нападения Уиздом сыграл в матче Чемпионшипа с «Редингом».

Андре находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Задержать преступника пока не удалось.

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Источник — CNN

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