Ударили и ограбили. На экс-защитника Ливерпуля совершено нападение с ножом

Злоумышленник с ножом напал на экс-футболиста «Ливерпуля» Андре Уиздома. Инцидент случился в Мерсисайде, когда спортсмен пришел навестить родственника в больнице.

Игрок клуба «Дерби Каунти» был ранен и ограблен, когда выходил из машины на парковке около больницы. За несколько часов до нападения Уиздом сыграл в матче Чемпионшипа с «Редингом».

Андре находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Задержать преступника пока не удалось.