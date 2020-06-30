Дерби братьев Индзаги в Серии A: Беневенто повысился в классе

Симоне против Филиппо

  • 30.06.2020 22:54
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Дерби братьев Индзаги в Серии A: Беневенто повысился в классе
© gazzetta.it

В понедельник клуб «Беневенто» с повторением рекорда по количеству набранных очков вышел в Серию A. Наставником скромной команды является Филиппо Индзаги.

В следующем сезоне в элитном дивизионе будет дерби братьев Индзаги, так как «Лацио» успешно тренирует Симоне Инлзаги. «Орлы» сейчас являются претендентами на Скудетто.

46-летний Филиппо как игрок был намного известнее своего брата, однако 44-летний Симоне с 2010 года работает в структуре «Лацио», а с 2016 является главным тренером.

В качестве футболистов братья за одну команду не играли, а в сборной провели один совместный поединок.

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Источник — Sport.ua

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