Дерби братьев Индзаги в Серии A: Беневенто повысился в классе

В понедельник клуб «Беневенто» с повторением рекорда по количеству набранных очков вышел в Серию A. Наставником скромной команды является Филиппо Индзаги.

В следующем сезоне в элитном дивизионе будет дерби братьев Индзаги, так как «Лацио» успешно тренирует Симоне Инлзаги. «Орлы» сейчас являются претендентами на Скудетто.

46-летний Филиппо как игрок был намного известнее своего брата, однако 44-летний Симоне с 2010 года работает в структуре «Лацио», а с 2016 является главным тренером.

В качестве футболистов братья за одну команду не играли, а в сборной провели один совместный поединок.