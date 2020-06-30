ОФИЦИАЛЬНО. Кубок африканских наций перенесен с 2021 на 2022 год

Африканская конфедерация футбола официально сообщила о переносе Кубка африканских наций с 2021 на 2022 год.

Исполкома КАФ принял такое решение из-за пандемии коронавируса. Кубок африканских наций пройдет в январе 2022 года. Сначала турнир был перенесен с июля 2021 года из-за летнего сезона дождей в Камеруне. Решение о переносе турнира может коснуться и соревнований, которые должны пройти в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.

В 2019 году Кубок африканских наций выиграл Алжир, обыграв в финале Сенегал со счетом 1:0.