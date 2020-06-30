ВИДЕО. Французский Бордо представил свой новый логотип

«Бордо» 6 раз выигрывал чемпионат Франции, 4 раза – Кубка Франции

  • 30.06.2020 22:05
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ВИДЕО. Французский Бордо представил свой новый логотип
© Twitter

Французский «Бордо» представил новый клубный логотип. Эмблема основана на силе территориальных корней клуба и открытости миру.

К новому десятилетию «Бордо» наметил стратегию в трех направлениях: регулярно участвовать в еврокубках, создать престижный образ клуба в глазах всего мира и сохранять идентичность региона.

«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка Франции, трехкратным обладателем Суперкубка Франции и трехкратным обладателем Кубка лиги. В 1995 году жирондинцы выиграли Кубок Интертото, а через год дошли до финала Кубка УЕФА.

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Источник — ФК Бордо

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