Поможет ли Ярмоленко? Мойес требует от Вест Хэма больше голов

После рестарта - ноль забитых голов

  • 30.06.2020 22:08
  • 655 просмотров
  • 4 комментария
Поможет ли Ярмоленко? Мойес требует от Вест Хэма больше голов
© twitter.com/westham

«Вест Хэм» после рестарта сезона АПЛ проиграл два матча и не забил ни одного гола. Тренер команды Дэвид Мойес требует от футболистов больше мячей, если они хотят остаться в элите.

Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко в одном матче после рестарта вышел на замену, а второй провел в запасе.

«У нас нет одного игрока, который забивал бы много голов. Плюс травмировался Себастьян Аллер, поэтому никакой магии ждать не стоит. Каждый в команде должен работать над этим».

«Нам нужны голы от всех игроков, а не только от центрального форварда. Нам нужны те, кто будет забивать со штрафных, с дальних ударов и так далее».

«И один футболист нас не спасет. Борьба за выживание до последнего тура? Я этого не исключаю, учитывая наш календарь», - сказал Мойес.

Команда находится над зоной вылета, однако сразу у трех команд по 27 очков.

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Источник — ФК Вест Хэм

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 22:28
    0
    Alex86 1, 30.06.2020 22:23
    То же что и Лобановский в Михе?
    Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
    Видимо великие тренеры хороши только в роли тренера. Роль консультантов для президента или протеже- явно не для них
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.06.2020 22:23
    0
    Forever_young_13, 30.06.2020 22:22
    Читаю Мойеса и в ужасе - что в нём нашёл Сэр Алекс Фергюссон, когда когда-то рекомендовал его в тренеры Манчестер Юнайтед??.
    То же что и Лобановский в Михе?
    Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 22:22
    0
    Читаю Мойеса и в ужасе - что в нём нашёл Сэр Алекс Фергюссон, когда когда-то рекомендовал его в тренеры Манчестер Юнайтед??.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 22:11
    +1
    вратарь уже отрабатывает голевые удары со своей штрафной
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 22:11
    +1
    вратарь уже отрабатывает голевые удары со своей штрафной
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 22:28
    0
    Alex86 1, 30.06.2020 22:23
    То же что и Лобановский в Михе?
    Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
    Видимо великие тренеры хороши только в роли тренера. Роль консультантов для президента или протеже- явно не для них
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.06.2020 22:23
    0
    Forever_young_13, 30.06.2020 22:22
    Читаю Мойеса и в ужасе - что в нём нашёл Сэр Алекс Фергюссон, когда когда-то рекомендовал его в тренеры Манчестер Юнайтед??.
    То же что и Лобановский в Михе?
    Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 22:22
    0
    Читаю Мойеса и в ужасе - что в нём нашёл Сэр Алекс Фергюссон, когда когда-то рекомендовал его в тренеры Манчестер Юнайтед??.
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