Поможет ли Ярмоленко? Мойес требует от Вест Хэма больше голов

«Вест Хэм» после рестарта сезона АПЛ проиграл два матча и не забил ни одного гола. Тренер команды Дэвид Мойес требует от футболистов больше мячей, если они хотят остаться в элите.

Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко в одном матче после рестарта вышел на замену, а второй провел в запасе.

«У нас нет одного игрока, который забивал бы много голов. Плюс травмировался Себастьян Аллер, поэтому никакой магии ждать не стоит. Каждый в команде должен работать над этим».

«Нам нужны голы от всех игроков, а не только от центрального форварда. Нам нужны те, кто будет забивать со штрафных, с дальних ударов и так далее».

«И один футболист нас не спасет. Борьба за выживание до последнего тура? Я этого не исключаю, учитывая наш календарь», - сказал Мойес.

Команда находится над зоной вылета, однако сразу у трех команд по 27 очков.