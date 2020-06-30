Поможет ли Ярмоленко? Мойес требует от Вест Хэма больше голов

«Вест Хэм» после рестарта сезона АПЛ проиграл два матча и не забил ни одного гола. Тренер команды Дэвид Мойес требует от футболистов больше мячей, если они хотят остаться в элите.
Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко в одном матче после рестарта вышел на замену, а второй провел в запасе.
«У нас нет одного игрока, который забивал бы много голов. Плюс травмировался Себастьян Аллер, поэтому никакой магии ждать не стоит. Каждый в команде должен работать над этим».
«Нам нужны голы от всех игроков, а не только от центрального форварда. Нам нужны те, кто будет забивать со штрафных, с дальних ударов и так далее».
«И один футболист нас не спасет. Борьба за выживание до последнего тура? Я этого не исключаю, учитывая наш календарь», - сказал Мойес.
Команда находится над зоной вылета, однако сразу у трех команд по 27 очков.
Источник — ФК Вест Хэм
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Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
Ярмолку выпускать надо или как он забивать начнет-то со скамейки)
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