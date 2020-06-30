Марлос, Миколенко или Кочергин. Кто станет лучшим игроком УПЛ в мае-июне?

Официальный сайт УПЛ опубликовал имена номинантов на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в мае-июне.
По условиям конкурсов, организованных Украинской Премьер-Лигой, в голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации Лучший игрок тура, а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью:
Претенденты на звание лучшего игрока УПЛ в мае-июне
- 24 тур – Марлос (Шахтер)
- 25 тур – Виталий Миколенко (Динамо)
- 26 тур – Александр Филиппов (Десна)
- 27 тур – Тете (Шахтер)
- 28 тур – Андрей Гитченко (Десна)
- Виталий Буяльский (Динамо)
- Владислав Кочергин (Заря)
- Денис Фаворов (Десна)
Претенденты на звание лучшего тренера УПЛ в мае-июне
- 24 тур – Луиш Каштру (Шахтер)
- 25 тур – Алексей Михайличенко (Динамо)
- 26, 28 туры – Александр Рябоконь (Десна)
- 27 тур – Виктор Скрипник (Заря)
Проголосовать за лучшего игрока и тренера можно на официальном сайте УПЛ.
Источник — УПЛ
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