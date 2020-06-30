Марлос, Миколенко или Кочергин. Кто станет лучшим игроком УПЛ в мае-июне?

Кто лучший тренер месяца: Каштру, Михайличенко, Скрипник и Рябоконь?

  • 30.06.2020 21:39
  • 161 просмотр
  • 1 комментарий
Марлос, Миколенко или Кочергин. Кто станет лучшим игроком УПЛ в мае-июне?
© УПЛ

Официальный сайт УПЛ опубликовал имена номинантов на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в мае-июне.

По условиям конкурсов, организованных Украинской Премьер-Лигой, в голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации Лучший игрок тура, а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью:

Претенденты на звание лучшего игрока УПЛ в мае-июне

  • 24 тур – Марлос (Шахтер)
  • 25 тур – Виталий Миколенко (Динамо)
  • 26 тур – Александр Филиппов (Десна)
  • 27 тур – Тете (Шахтер)
  • 28 тур – Андрей Гитченко (Десна)
  • Виталий Буяльский (Динамо)
  • Владислав Кочергин (Заря)
  • Денис Фаворов (Десна)

Претенденты на звание лучшего тренера УПЛ в мае-июне

  • 24 тур – Луиш Каштру (Шахтер)
  • 25 тур – Алексей Михайличенко (Динамо)
  • 26, 28 туры – Александр Рябоконь (Десна)
  • 27 тур – Виктор Скрипник (Заря)

Проголосовать за лучшего игрока и тренера можно на официальном сайте УПЛ.

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Источник — УПЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:48
    0
    25 тур – Алексей Михайличенко (Динамо)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:48
    0
    25 тур – Алексей Михайличенко (Динамо)
    Ссылка
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