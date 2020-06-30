Марлос, Миколенко или Кочергин. Кто станет лучшим игроком УПЛ в мае-июне?

Официальный сайт УПЛ опубликовал имена номинантов на звание лучшего игрока и тренера УПЛ в мае-июне.

По условиям конкурсов, организованных Украинской Премьер-Лигой, в голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации Лучший игрок тура, а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью:

Претенденты на звание лучшего игрока УПЛ в мае-июне

24 тур – Марлос (Шахтер)

25 тур – Виталий Миколенко (Динамо)

26 тур – Александр Филиппов (Десна)

27 тур – Тете (Шахтер)

28 тур – Андрей Гитченко (Десна)

Виталий Буяльский (Динамо)

Владислав Кочергин (Заря)

Денис Фаворов (Десна)

Претенденты на звание лучшего тренера УПЛ в мае-июне

24 тур – Луиш Каштру (Шахтер)

25 тур – Алексей Михайличенко (Динамо)

26, 28 туры – Александр Рябоконь (Десна)

27 тур – Виктор Скрипник (Заря)

Проголосовать за лучшего игрока и тренера можно на официальном сайте УПЛ.