ВИДЕО. Как Шахтер готовится к матчу с Динамо

Выйдут все игроки основы?

  • 30.06.2020 21:10
  • 1308 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Как Шахтер готовится к матчу с Динамо
© shakhtar.com

4-го июля состоится матч УПЛ «Динамо» - «Шахтер». Команда Луиша Каштру досрочно выиграла чемпионский титул, а вот киевляне продолжают упорную борьбу за 2-е место.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.06.2020 21:50
    0
    Виктор Иванов, 30.06.2020 21:45
    Если бразилы не уехали и выйдет основа то это будет прежде всего уважение к болельщикам!
    Вообще по логике основу выпустят если чисто поднаср*** захотят ДК, правда хз учитывая что они немотивированные получится ли что-то у них, с другой стороны нах надо шахте рисковать поломкой своих бразил когда они ближний или не очень резерв могут проверить + по идее динамо должно быть настроенным на бой, но что-то последний раз убил с какой легкостью шахта выиграла
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 21:45
    0
    Если бразилы не уехали и выйдет основа то это будет прежде всего уважение к болельщикам!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 21:44
    -4
    Вячеслав Круссер, 30.06.2020 21:34
    Совам п.... А
    Есть у совы спина,
    И часто болит живот,
    Есть у совы слюна
    Если ипать её в рот
    *
    Шуба у сов есть,
    Шерсти у них нет.
    Сова — это просто жесть,
    А я офигенный поэт.
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    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2020 21:34
    -4
    Совам п.... А
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:22
    +1
    классно было бы с первых минут тайсона и марлоса выпустить, принциальный же соперник, не то что какая-то там заря)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 21:22
    +1
    классно было бы с первых минут тайсона и марлоса выпустить, принциальный же соперник, не то что какая-то там заря)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.06.2020 21:50
    0
    Виктор Иванов, 30.06.2020 21:45
    Если бразилы не уехали и выйдет основа то это будет прежде всего уважение к болельщикам!
    Вообще по логике основу выпустят если чисто поднаср*** захотят ДК, правда хз учитывая что они немотивированные получится ли что-то у них, с другой стороны нах надо шахте рисковать поломкой своих бразил когда они ближний или не очень резерв могут проверить + по идее динамо должно быть настроенным на бой, но что-то последний раз убил с какой легкостью шахта выиграла
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 21:45
    0
    Если бразилы не уехали и выйдет основа то это будет прежде всего уважение к болельщикам!
    Ссылка
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