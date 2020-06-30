ВИДЕО. Как Шахтер готовится к матчу с Динамо

4-го июля состоится матч УПЛ «Динамо» - «Шахтер». Команда Луиша Каштру досрочно выиграла чемпионский титул, а вот киевляне продолжают упорную борьбу за 2-е место.
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Источник — Sport.ua
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И часто болит живот,
Есть у совы слюна
Если ипать её в рот
*
Шуба у сов есть,
Шерсти у них нет.
Сова — это просто жесть,
А я офигенный поэт.
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