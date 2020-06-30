ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ведущим хавбеком

Александр Скляр подписал новый контракт

  • 30.06.2020 19:10
  • 1405 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ведущим хавбеком
© vorskla.com.ua

«Ворскла» объявила о продлении контракта с основным центральным полузащитником Александром Скляром.

Игрок получил контракт до середины 2021 года.

29-летний Скляр выступает за полтавскую команду с 2012 года.

Ранее клуб продлил контракты Павла Ребенка и Владимира Чеснакова.

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Источник — ФК Ворскла

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 20:01
    0
    Саша Яковенко, 30.06.2020 19:48
    это шутка из 2009 года.
    классно, я шутил оказывается.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.06.2020 19:48
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:19
    да ворскла одним составом уже лет девять играет
    это шутка из 2009 года.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.06.2020 19:36
    0
    По ходу это его последний контракт в Ворскле.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:19
    0
    да ворскла одним составом уже лет девять играет
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 20:01
    0
    Саша Яковенко, 30.06.2020 19:48
    это шутка из 2009 года.
    классно, я шутил оказывается.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 30.06.2020 19:48
    0
    Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:19
    да ворскла одним составом уже лет девять играет
    это шутка из 2009 года.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 30.06.2020 19:36
    0
    По ходу это его последний контракт в Ворскле.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 19:19
    0
    да ворскла одним составом уже лет девять играет
    Ссылка
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