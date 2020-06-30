ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ведущим хавбеком

«Ворскла» объявила о продлении контракта с основным центральным полузащитником Александром Скляром.
Игрок получил контракт до середины 2021 года.
29-летний Скляр выступает за полтавскую команду с 2012 года.
Ранее клуб продлил контракты Павла Ребенка и Владимира Чеснакова.
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Источник — ФК Ворскла
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