Майкон вернулся к общую группу Шахтера

Сегодня полузащитник «Шахтера» Майкон возобновил тренировки в общей группе команды Луиша Каштру.
Бразилец полностью восстановился после травмы колена, которую получил еще 15 марта перед матчем УПЛ против «Зари».
Вполне возможно, что Майкон сможет принять участие в матче 29-го тура УПЛ против «Динамо», который состоится в субботу, 4 июля (начало – в 19:30).
В нынешнем сезоне Майкон провел за «Шахтер» всего 9 матчей.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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