Майкон вернулся к общую группу Шахтера

Сегодня полузащитник «Шахтера» Майкон возобновил тренировки в общей группе команды Луиша Каштру.

Бразилец полностью восстановился после травмы колена, которую получил еще 15 марта перед матчем УПЛ против «Зари».

Вполне возможно, что Майкон сможет принять участие в матче 29-го тура УПЛ против «Динамо», который состоится в субботу, 4 июля (начало – в 19:30).

В нынешнем сезоне Майкон провел за «Шахтер» всего 9 матчей.