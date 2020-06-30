Евгений ЧЕБЕРКО: «ЛАСК? Мечтаю попробовать свои силы в Европе»

Защитник «Зари» прокомментировал свой возможный трансфер

  • 30.06.2020 16:17
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Евгений ЧЕБЕРКО: «ЛАСК? Мечтаю попробовать свои силы в Европе»
© ffu.ua. Евгений Чеберко

Защитник «Зари» Евгений Чеберко прокомментировал свой возможный переход в австрийский ЛАСК:

«Трудно об этом что-то говорить. Сейчас я игрок «Зари» и сфокусирован на выступлении команды в концовке чемпионата Украины. Хочется помочь команде удачно выступить в нынешнем сезоне, завоевать медали.

Мне говорили, что есть заинтересованность со стороны иностранного клуба. Но они решают этот вопрос между собой. Конечно, в будущем у меня есть мечта попробовать свои силы в Европе.

О ЛАСКе слышал, что это команда хорошего уровня, играла в Лиге Европы, хорошо выступает в чемпионате. Думаю, если все получится, для меня это будет хороший шаг в развитии карьеры в дальнейшем. Но пока же все мои мысли связаны с «Зарей».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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