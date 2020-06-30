ФОТО. Внимание на задний план. Джорджина заинтриговала снимком с яхты

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес не перестает радовать подписчиков горячими фотографиями.

На этот раз она сфотографировалась на яхте, но самое интересное не сразу бросается в глаза.

«Вели́к тот, кому не нужно гасить свет остальных, чтобы сиять самому», – подписала фото Джорджина.

Отметим, что в 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина, также они воспитывают еще троих детей Криштиану от суррогатных матерей.

Ранее британский таблоид The Sun заподозрил, что Джорджина ожидает второго ребенка.