ФОТО. Внимание на задний план. Джорджина заинтриговала снимком с яхты

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес не перестает радовать подписчиков горячими фотографиями.
На этот раз она сфотографировалась на яхте, но самое интересное не сразу бросается в глаза.
«Вели́к тот, кому не нужно гасить свет остальных, чтобы сиять самому», – подписала фото Джорджина.
Отметим, что в 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина, также они воспитывают еще троих детей Криштиану от суррогатных матерей.
Ранее британский таблоид The Sun заподозрил, что Джорджина ожидает второго ребенка.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.