ФОТО. Внимание на задний план. Джорджина заинтриговала снимком с яхты

Подруга Криштиану Роналду знает, чем привлечь

  • 30.06.2020 16:20
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ФОТО. Внимание на задний план. Джорджина заинтриговала снимком с яхты
© Twitter. Роналду, его сын и Джорджина

Подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес не перестает радовать подписчиков горячими фотографиями.

На этот раз она сфотографировалась на яхте, но самое интересное не сразу бросается в глаза.

«Вели́к тот, кому не нужно гасить свет остальных, чтобы сиять самому», – подписала фото  Джорджина.

Отметим, что в 2017-м у пары родилась дочь Алана Мартина, также они воспитывают еще троих детей Криштиану от суррогатных матерей.

Ранее британский таблоид The Sun заподозрил, что Джорджина ожидает второго ребенка.

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Источник — Instagram

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