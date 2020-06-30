Аталанта подписала еще одного конкурента для Малиновского

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Ювентуса» Симоне Мураторе. Сумма трансфера – 7 миллионов евро.

Мураторе выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом Руслана Малиновского за место в основе. Ранее «Аталанта» выкупила у «Челси» еще одного центрального хавбека – Марио Пашалича.

В нынешнем сезоне 22-летний Мураторе провел всего 2 матча за «Ювентус» - один в Серии А и один в Лиге чемпионов. Также на его счету 1 гол в 18 матчах за молодежную команду «Ювентуса» U-23.