Аталанта подписала еще одного конкурента для Малиновского

Клуб из Бергамо подписал хавбека «Ювентуса» Симоне Мураторе

  • 30.06.2020 15:32
  • 1052 просмотра
  • 1 комментарий
Аталанта подписала еще одного конкурента для Малиновского
© ФК Аталанта

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Ювентуса» Симоне Мураторе. Сумма трансфера – 7 миллионов евро.

Мураторе выступает на позиции центрального полузащитника и будет прямым конкурентом Руслана Малиновского за место в основе. Ранее «Аталанта» выкупила у «Челси» еще одного центрального хавбека – Марио Пашалича.

В нынешнем сезоне 22-летний Мураторе провел всего 2 матча за «Ювентус» - один в Серии А и один в Лиге чемпионов. Также на его счету 1 гол в 18 матчах за молодежную команду «Ювентуса» U-23.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 16:06
    +1
    По дурели они там что ли, бедный малина и так играет немного, так вообще рискует засесть, хотя как выйдет так лупит по воротам знатно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 16:06
    +1
    По дурели они там что ли, бедный малина и так играет немного, так вообще рискует засесть, хотя как выйдет так лупит по воротам знатно
    Ссылка
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