Александр БАБИЧ: «Если предложат новый контракт – будем разговаривать»

Контракт главного тренера «Мариуполя» Александра Бабича истекает в конце сезона. Бабич признался, что не против продлить соглашение:

«На текущий момент мой контракт действует до конца июля. Разговоров других не было. В принципе, ситуация нормальная. На протяжении предыдущих двух лет у меня также заканчивался контракт и после этого мы садились за стол, разговаривали и всегда находили компромисс.

Я вижу перспективу в этой команде. Если предложат новый контракт, надо будет садиться и разговаривать. Надо будет понять, кто остается в команде, так как у нас много арендованных футболистов, у которых заканчиваются контракты.

Нужно понимать, какие задачи будут, какое развитие у клуба. В целом, у сегодняшней команды я вижу достаточно хорошую перспективу. У нас много молодых ребят. Пауза между сезонами будет небольшая, и, я думаю, это уже будут такие полноценные игроки Премьер-лиги».

Ранее сообщалось о том, что заменить Бабича в «Мариуполе» может Валерий Кривенцов.