Главный агроном НСК Олимпийский: «Мы готовы к любым нюансам»

Газон киевской арены находится в хорошем состоянии, считает специалист

  • 30.06.2020 13:32
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Главный агроном НСК Олимпийский: «Мы готовы к любым нюансам»
© ФК Динамо Киев. Максим Стельмах

В субботу, 4-го июля, на НСК «Олимпийский» состоится матч 29-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Шахтером». О состоянии газона рассказал главный агроном арены Максим Стельмах.

- У нас традиционно все в порядке. Нагрузку газон выдерживает, поскольку мы его к этому готовили еще с конца весны. Вносим все необходимые удобрения и микроэлементы, регулярно проводим покос травы, что позволяет разрастаться газону в ширину и гораздо лучше укореняться. Корень держится хорошо, поверхность тоже совершенно зеленая и сплошная, поэтому никаких проблем с газоном нет. Конечно, жара, установившаяся в последнее время с температурой воздуха 30 градусов и выше, немного может повлиять на корневую систему, поскольку при таких условиях корни не очень хорошо растут, но мы газон регулярно поливаем и вносим необходимые элементы, чтобы немного компенсировать недостатки, так что он сейчас в нормальном состоянии и готов к матчу. Особых нагрузок мы не почувствовали, только есть частичные небольшие повреждения во вратарской площадке, но они быстро затягиваются - за неделю не остается и следа.

- Хорошо, что у «Шахтера» и «Динамо» домашние матчи чередуются с выездными?
- Конечно, лучше, когда есть определенный перерыв, ведь газону нужно давать время на отдых. Были такие выходные, когда мы проводили по два матча. За последний месяц у нас не было перерыва продолжительностью более недели. Чем дольше перерыв, тем лучше, но на данный момент это совершенно не критично. Летом газон находится в хорошем состоянии, в отличие от весны или осени. Он постоянно восстанавливается за сутки прирост зеленой массы может достигать одного сантиметра. Поскольку мы ее регулярно косим, ​​то трава укрепляется в корень и боковой рост, что как раз и нужно, чтобы затягивались «раны», которые частично остаются от шипов футболистов, и это происходит достаточно быстро, поэтому визуально несовершенства почти не заметны. Так что, повторюсь, на данный момент никаких проблем нет.

- В подготовке поля к матчу «Динамо» - «Шахтер» будет что-то особенное, или она будет проходить в стандартном режиме?
- Если от команд будут какие-то конкретные пожелания, например, по высоте скоса травы, мы их учтем. Но обычно никаких вопросов нет, всех все устраивает. Высота газона у нас составляет 22-23 мм, это достаточно низко для современного футбола, ведь согласно стандартам трава должна быть на уровне 22-28 мм. Мы же косим траву на максимально низкую высоту, делаем укатку, поэтому она никак не мешает скоростном футболу команд. Что касается полива, этот вопрос стандартно решается в день матча по желанию команд. Если потребуется, польем три раза, если нет - как обычно. Словом, мы готовы к любым нюансам.

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Источник — ФК Динамо Киев

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