Арсенал не станет выкупать Себальоса

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает на полузащитника «Реала» Дани Себальоса, который этот сезон сыграл в Лондоне на правах аренды.
Как сообщает английская пресса, «канониры» не хотят выкупать футболиста. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что Себальос не сделал достаточно, чтобы бороться за попадание в основной состав «канониров».
В этом сезоне Себальос сыграл 27 матчей за «Арсенал», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что агент Коутиньо работает над трансфером в «Арсенал».
Источник — Sky Sports
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