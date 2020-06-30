Арсенал не станет выкупать Себальоса

Лондонский «Арсенал» не рассчитывает на полузащитника «Реала» Дани Себальоса, который этот сезон сыграл в Лондоне на правах аренды.

Как сообщает английская пресса, «канониры» не хотят выкупать футболиста. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что Себальос не сделал достаточно, чтобы бороться за попадание в основной состав «канониров».

В этом сезоне Себальос сыграл 27 матчей за «Арсенал», забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что агент Коутиньо работает над трансфером в «Арсенал».