РУДЬКО: «В Динамо у меня зарплата была в три раза больше, чем в Пафосе»

28-летний экс-голкипер «Динамо» Артур Рудько, ныне защищающий цвета кипрского «Пафоса», сравнил зарплаты в Украине и на Кипре.
«Финансовая составляющая зарплат в Украине и на Кипре? Я не знаю, какие средние зарплаты у других игроков моего клуба и в остальных командах. Я очень существенно уменьшил запросы. В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше.
Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги», — отметил Рудько.
Источник — YouTube
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