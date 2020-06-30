РУДЬКО: «В Динамо у меня зарплата была в три раза больше, чем в Пафосе»

Бывший вратарь киевского клуба хотел играть, а не сидеть на скамейке запасных

  • 30.06.2020 12:32
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РУДЬКО: «В Динамо у меня зарплата была в три раза больше, чем в Пафосе»
© ФК Динамо Киев. Артур Рудько

28-летний экс-голкипер «Динамо» Артур Рудько, ныне защищающий цвета кипрского «Пафоса», сравнил зарплаты в Украине и на Кипре.

«Финансовая составляющая зарплат в Украине и на Кипре? Я не знаю, какие средние зарплаты у других игроков моего клуба и в остальных командах. Я очень существенно уменьшил запросы. В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше.

Кто-то играет в футбол ради денег. Я никого не осуждаю. Но я люблю футбол и люблю в него играть, а не сидеть на замене и получать деньги», — отметил Рудько.

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Источник — YouTube

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