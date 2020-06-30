ВИДЕО. Серхио Рамос похвастался шикарным приемом мяча

Испанский защитник «Реала» продемонстрировал фантастическую технику

  • 30.06.2020 11:36
  • 680 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Серхио Рамос похвастался шикарным приемом мяча
© Instagram. Серхио Рамос

34-летний испанский защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос похвастался фантастическим приемом мяча пяткой. Ролик Серхио опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Рамос провел за «Реал» 39 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚪ #HalaMadrid ⚪

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 11:59
    0
    Да не, по сравнению с Мудриком Серёга отдыхает.
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    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.06.2020 11:47
    0
    Мудрик, берегись! Тут конкурент подходит...
    Ссылка
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    Комментарий свернут. Показать
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 11:59
    0
    Да не, по сравнению с Мудриком Серёга отдыхает.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.06.2020 11:47
    0
    Мудрик, берегись! Тут конкурент подходит...
    Ссылка
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