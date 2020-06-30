Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин вскоре может возглавить сборную Азербайджана.

48-летний ирландец ведет переговоры с Федерацией футбола Азербайджана. На посту тренера он может заменить Николу Юрчевича.

Отметим, что Кин должен дать ответ в ближайшие два дня.

Последним местом работы Кина на должности тренера был «Ноттингем Форест».

Также Кин возглавлял «Сандерленд», «Ипсвич Таун» и был ассистентом тренера сборной Ирландии.