Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

Легенда «Манчестер Юнайтед» получил предложение поработать с национальной командой

  • 30.06.2020 11:30
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Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана
© Archysport. Рой Кин

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин вскоре может возглавить сборную Азербайджана.

48-летний ирландец ведет переговоры с Федерацией футбола Азербайджана. На посту тренера он может заменить Николу Юрчевича.

Отметим, что Кин должен дать ответ в ближайшие два дня.

Последним местом работы Кина на должности тренера был «Ноттингем Форест».

Также Кин возглавлял «Сандерленд», «Ипсвич Таун» и был ассистентом тренера сборной Ирландии.

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Источник — Daily Mirror

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