Олег САЛЕНКО: «Заря может и не отдать Динамо второе место»

Луганская команда выглядит убедительнее по качеству игры, считает специалист

  • 30.06.2020 11:21
  • 1432 просмотра
  • 10 комментариев
Олег САЛЕНКО: «Заря может и не отдать Динамо второе место»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах киевлян удержать второе место в чемпионате Украины.

- «Динамо» пока удерживает за собой второе, лигочемпионовское, место...
- Думаю, по качеству игры «Заря» выглядит убедительнее, если смотреть на общую картину. Повторюсь, если «Динамо» проиграет «Шахтеру», а «Заря» выиграет свой матч, то луганчане могут и не отдать вторую строчку турнирной таблицы.

Я, как бывший футболист «Динамо», желаю только побед этой команде, но пока я не вижу просвета в качестве игры.

- В межсезонье кадровые изменения неизбежны?
- Думаю да. Хотя, если Алексей Михайличенко останется у руля команды, ему решать, с кем идти дальше. Такое ощущение, что, если попал в «Динамо», получаешь хорошую зарплату, то можно и не играть. Нужно менять отношение к работе, иначе в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 12:36
    0
    смешно, не отдать, монзуль не резиновая, где-то поставят пеналь заре( как с александрией), где-то поставят для динамо.
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    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
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    Penal
    online
      Penal, 30.06.2020 12:24
    -1
    Если бы кто-то десять лет назад сказал, что ВТОРОЕ ! место Динамо зависит от игр с Колосом из Коваливки и Александрии, то его посчитали бы сумасшедшим....
    Однако, дорога с расчетом на местечковые "таланты" понизила уровень чемпионата в разы.....Хотя и в этом случае Динамо не обходится без вторсырья из прилегающих к Украине чемпионатов.....
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 12:21
    0
    Я даю небольшой список того что я читаю:

    *Гарднер М. Теория относительности для миллионов
    *Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
    *Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
    *Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ ве))))))))))))))))))))))))))))
    бомжы,которые макулатуру собирают,пистят между собой,что Шекспира читают в подлиннике, так и cock_13,перья распускает)))названия оно читает,хоть это осиливает)))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 12:12
    -1
    Иван Грозный, 30.06.2020 12:01
    ладно дебил_13 ,таки спущусь на твой уровень ,иногда надо об такое уепище,как ты ноги вытереть
    читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
    теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
    а так,как всегда пшел на xуй cock_13
    Навозный. Я даю небольшой список того что я читаю:

    *Гарднер М. Теория относительности для миллионов
    *Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
    *Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
    *Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ века

    Я думаю только от одних названий твои тухлые мозги уже стекли в трусы
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 12:01
    +1
    Forever_young_13, 30.06.2020 11:55
    Баран Навозный.
    Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
    Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
    ладно дебил_13 ,таки спущусь на твой уровень ,иногда надо об такое уепище,как ты ноги вытереть
    читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
    теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
    а так,как всегда пшел на xуй cock_13
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 11:55
    -3
    Иван Грозный, 30.06.2020 11:44
    есть такая книга-«Записки сумасшедшего» — повесть Николая Васильевича Гоголя,так вот читая Саленко,вечно пьяного и вечно уколотого и упитого_13 ,становится понятно-классика не стареет
    если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
    Баран Навозный.
    Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
    Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.06.2020 11:46
    0
    а мне Десна больше нравиться, буду за нее болеть в борьбе за второе место
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 11:44
    +1
    есть такая книга-«Записки сумасшедшего» — повесть Николая Васильевича Гоголя,так вот читая Саленко,вечно пьяного и вечно уколотого и упитого_13 ,становится понятно-классика не стареет
    если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 11:38
    -4
    "Повторюсь, если «Динамо» проиграет «Шахтеру», а «Заря» выиграет свой матч, то луганчане могут и не отдать вторую строчку турнирной таблицы" (с)
    *
    Осталось 4 игры. Заре их нужно выиграть. Это вполне возможно. Тем более, что с чемпионом у них игр нет. При этом Шахта должна дрюкнуть шубную помойку, тем самым дать зелёный свет на серебрянный финиш Скрыпнику
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 12:01
    +1
    Forever_young_13, 30.06.2020 11:55
    Баран Навозный.
    Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
    Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
    ладно дебил_13 ,таки спущусь на твой уровень ,иногда надо об такое уепище,как ты ноги вытереть
    читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
    теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
    а так,как всегда пшел на xуй cock_13
    Ссылка
    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 11:44
    +1
    есть такая книга-«Записки сумасшедшего» — повесть Николая Васильевича Гоголя,так вот читая Саленко,вечно пьяного и вечно уколотого и упитого_13 ,становится понятно-классика не стареет
    если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.06.2020 12:36
    0
    смешно, не отдать, монзуль не резиновая, где-то поставят пеналь заре( как с александрией), где-то поставят для динамо.
    Ссылка
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
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    Иван Грозный
    online
      Иван Грозный, 30.06.2020 12:21
    0
    Я даю небольшой список того что я читаю:

    *Гарднер М. Теория относительности для миллионов
    *Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
    *Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
    *Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ ве))))))))))))))))))))))))))))
    бомжы,которые макулатуру собирают,пистят между собой,что Шекспира читают в подлиннике, так и cock_13,перья распускает)))названия оно читает,хоть это осиливает)))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.06.2020 11:46
    0
    а мне Десна больше нравиться, буду за нее болеть в борьбе за второе место
    Ссылка
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