Олег САЛЕНКО: «Заря может и не отдать Динамо второе место»

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах киевлян удержать второе место в чемпионате Украины.
- «Динамо» пока удерживает за собой второе, лигочемпионовское, место...
- Думаю, по качеству игры «Заря» выглядит убедительнее, если смотреть на общую картину. Повторюсь, если «Динамо» проиграет «Шахтеру», а «Заря» выиграет свой матч, то луганчане могут и не отдать вторую строчку турнирной таблицы.
Я, как бывший футболист «Динамо», желаю только побед этой команде, но пока я не вижу просвета в качестве игры.
- В межсезонье кадровые изменения неизбежны?
- Думаю да. Хотя, если Алексей Михайличенко останется у руля команды, ему решать, с кем идти дальше. Такое ощущение, что, если попал в «Динамо», получаешь хорошую зарплату, то можно и не играть. Нужно менять отношение к работе, иначе в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Однако, дорога с расчетом на местечковые "таланты" понизила уровень чемпионата в разы.....Хотя и в этом случае Динамо не обходится без вторсырья из прилегающих к Украине чемпионатов.....
*Гарднер М. Теория относительности для миллионов
*Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
*Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
*Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ ве))))))))))))))))))))))))))))
бомжы,которые макулатуру собирают,пистят между собой,что Шекспира читают в подлиннике, так и cock_13,перья распускает)))названия оно читает,хоть это осиливает)))
читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
а так,как всегда пшел на xуй cock_13
*Гарднер М. Теория относительности для миллионов
*Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
*Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
*Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ века
Я думаю только от одних названий твои тухлые мозги уже стекли в трусы
Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
а так,как всегда пшел на xуй cock_13
если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
*
Осталось 4 игры. Заре их нужно выиграть. Это вполне возможно. Тем более, что с чемпионом у них игр нет. При этом Шахта должна дрюкнуть шубную помойку, тем самым дать зелёный свет на серебрянный финиш Скрыпнику
Современное название бабушки с членом мужика - ЛЕДИБОЙ.
Ты бы почитал современную информацию, а не старые, давно морально устаревшие книги
читай это-так и быть ,быть тебе с этого времени ladyboy_13,раз ты так продвинут по этой теме)))
теперь понятно ,какие ты cock_13 книги читаешь)))
а так,как всегда пшел на xуй cock_13
если Динамо проиграет шахтеру .........если бы у бабушки был xуй, то она была бы дедушкой ))))
*Гарднер М. Теория относительности для миллионов
*Ландау Лев. Что такое теория относительности. 3-е, дополненное издание
*Начала теории относительности Ю.И.Соколовский
*Секерин Владимир.Теория относительности мистификация ХХ ве))))))))))))))))))))))))))))
бомжы,которые макулатуру собирают,пистят между собой,что Шекспира читают в подлиннике, так и cock_13,перья распускает)))названия оно читает,хоть это осиливает)))
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