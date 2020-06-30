Олег САЛЕНКО: «Заря может и не отдать Динамо второе место»

Бывший форвард «Динамо» Олег Саленко поделился мнением о шансах киевлян удержать второе место в чемпионате Украины.

- «Динамо» пока удерживает за собой второе, лигочемпионовское, место...

- Думаю, по качеству игры «Заря» выглядит убедительнее, если смотреть на общую картину. Повторюсь, если «Динамо» проиграет «Шахтеру», а «Заря» выиграет свой матч, то луганчане могут и не отдать вторую строчку турнирной таблицы.

Я, как бывший футболист «Динамо», желаю только побед этой команде, но пока я не вижу просвета в качестве игры.

- В межсезонье кадровые изменения неизбежны?

- Думаю да. Хотя, если Алексей Михайличенко останется у руля команды, ему решать, с кем идти дальше. Такое ощущение, что, если попал в «Динамо», получаешь хорошую зарплату, то можно и не играть. Нужно менять отношение к работе, иначе в будущем ничего хорошего из этого не выйдет.