Пиварич хочет завершить карьеру в Динамо

Как сообщает Telegram-канал Андрея Шахова, хорватский защитник Йосип Пиварич желает остаться в Динамо. Он сообщил своим близким, что хотел бы получить новый трудовой договор с киевским клубом и даже окончить здесь свою карьеру.



Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве.

Ранее сообщалось, что Йосип Пиварич после завершения сезона перейдет в загребское «Динамо».