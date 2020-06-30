Пиварич хочет завершить карьеру в Динамо

Хорватскому защитнику нравится жить в Киеве

  • 30.06.2020 11:00
  • 1907 просмотров
  • 3 комментария
Пиварич хочет завершить карьеру в Динамо
© ФК Динамо Киев. Йосип Пиварич

Как сообщает Telegram-канал Андрея Шахова, хорватский защитник Йосип Пиварич желает остаться в Динамо. Он сообщил своим близким, что хотел бы получить новый трудовой договор с киевским клубом и даже окончить здесь свою карьеру.

Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве.

Ранее сообщалось, что Йосип Пиварич после завершения сезона перейдет в загребское «Динамо».

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Источник — Шах и Шах

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Комментарии
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
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    nico80
    online
      nico80, 30.06.2020 11:43
    0
    Питання чи потрібно це Динамо? Піварич за останні два сезони через травми зіграв меше 15 матчів - https://www.flashscore.ua/player/pivaric-josip/KleopPqR/
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 11:12
    +2
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 11:12
    +2
    НЕплохой вариант для подстраховки Миколенко! Нужно оставлять
    Ссылка
    kanovolop
    online
      kanovolop, 30.06.2020 12:25
    0
    СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт ---- https://hm.ru/gURVxg
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    nico80
    online
      nico80, 30.06.2020 11:43
    0
    Питання чи потрібно це Динамо? Піварич за останні два сезони через травми зіграв меше 15 матчів - https://www.flashscore.ua/player/pivaric-josip/KleopPqR/
    Ссылка
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