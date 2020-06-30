Пиварич хочет завершить карьеру в Динамо

Как сообщает Telegram-канал Андрея Шахова, хорватский защитник Йосип Пиварич желает остаться в Динамо. Он сообщил своим близким, что хотел бы получить новый трудовой договор с киевским клубом и даже окончить здесь свою карьеру.
Йосипу комфортно жить в Украине и переезжать он не хочет. Играет и тот факт, что в этом году в первый класс должна идти его дочка. И семья Пиварича надеется, что это произойдет именно в Киеве.
Ранее сообщалось, что Йосип Пиварич после завершения сезона перейдет в загребское «Динамо».
Источник — Шах и Шах
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