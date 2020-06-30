Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Спад Александрии читался»

Специалист считает, что эта команда окончательно выбыла из гонки за медали в текущем сезоне

  • 30.06.2020 10:46
  • 386 просмотров
  • 0 комментариев
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Спад Александрии читался»
© ФК Карпаты Львов. Артем Федецкий

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о слабом выступлении «Александрии» после возобновления чемпионата Украины.

«Что случилось с «Александрией»? Это читалось. На своем опыте ощутил подобный спад, играя за «Карпаты», которые тоже выступали в групповом раунде Лиги Европы. Как его предвидеть, я даже не знаю. Может, главный тренер не дал футболистам какого-то дополнительного заряда эмоций. Жаль, но за медали в нынешнем чемпионате «Александрия» побороться уже не сможет. Однако навязывать борьбу противникам и пытаться найти свою игру, александрийцы будут в любом случае», — считает Федецкий.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности