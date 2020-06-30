Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Спад Александрии читался»

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о слабом выступлении «Александрии» после возобновления чемпионата Украины.

«Что случилось с «Александрией»? Это читалось. На своем опыте ощутил подобный спад, играя за «Карпаты», которые тоже выступали в групповом раунде Лиги Европы. Как его предвидеть, я даже не знаю. Может, главный тренер не дал футболистам какого-то дополнительного заряда эмоций. Жаль, но за медали в нынешнем чемпионате «Александрия» побороться уже не сможет. Однако навязывать борьбу противникам и пытаться найти свою игру, александрийцы будут в любом случае», — считает Федецкий.