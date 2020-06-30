КАЙОДЕ: «У меня не было встреч с официальными лицами Фенербахче»

Нападающий «Шахтера» Оларенважу Кайоде, выступающий в нынешнем сезоне в Турции на правах аренды за «Газиантеп Газишехир», прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны «Фенербахче».

«В настоящий момент я играю за «Газиантеп Газишехир», а мой контракт принадлежит «Шахтеру». У меня никогда не было никаких встреч с официальными лицами, представляющими «Фенербахче» - сказал нигериец.

В нынешнем сезоне Кайоде провел 25 матчей в турецкой Суперлиге, записав на свой счет 10 голов и 6 результативных передач.