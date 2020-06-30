Александр ДЕНИСОВ: «Коронавирус не лечится шашлыками»

Известный журналист – о странном поступке львовского «Руха»

  • 30.06.2020 10:19
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  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Коронавирус не лечится шашлыками»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

На прошлой неделе перволиговый «Рух» отметился крайне непонятным поступком. Через день после обнаружения в команде зараженных коронавирусом, игроки и тренерский штаб львовян отправились в ресторан.

Произошедшее прокомментировал ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов. Он отметил опасность ситуации для руководства и футболистов «Руха».

«В Рухе неделю назад выявлено четыре случая коронавируса, в результате чего, матч между Рухом и Агробизнесом был перенесён. Эта игра должна была состояться 24 июня. Казалось, что игроки и тренерский штаб Руха будут находиться на крайне бесконтактном формате, самоизоляции или карантине.

Но 25 июня, то есть, на день позже, когда должна была состояться игра с Агробизнесом, Рух в полном составе, как ни в чем не бывало, отправился в ресторан. Это видео было показано в эфире телеканала НТА, собственником которого является Григорий Козловский. Как сообщали авторы сюжета: «Для поднятия боевого духа, команда и тренерский штаб покушали шашлык».

Как видим, никакой безопасной дистанции не соблюдается. На мероприятии, в том числе, присутствовал тренер-консультант Мирон Маркевич, который, согласно возрасту, находится в группе риска. Тем не менее, все были вместе. И не хочется думать, чем этот поход может закончиться для команды и тренера.

В то время, как во Львове каждый день растёт количество инфицированных, мы понимаем, что коронавирус не лечится шашлыками», – сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.06.2020 10:31
    -1
    Прокладка ахметівська, ти за своїми дивись ! Ше один тут балабол знайшовся.
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