Александр ДЕНИСОВ: «Коронавирус не лечится шашлыками»

На прошлой неделе перволиговый «Рух» отметился крайне непонятным поступком. Через день после обнаружения в команде зараженных коронавирусом, игроки и тренерский штаб львовян отправились в ресторан.

Произошедшее прокомментировал ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов. Он отметил опасность ситуации для руководства и футболистов «Руха».

«В Рухе неделю назад выявлено четыре случая коронавируса, в результате чего, матч между Рухом и Агробизнесом был перенесён. Эта игра должна была состояться 24 июня. Казалось, что игроки и тренерский штаб Руха будут находиться на крайне бесконтактном формате, самоизоляции или карантине.

Но 25 июня, то есть, на день позже, когда должна была состояться игра с Агробизнесом, Рух в полном составе, как ни в чем не бывало, отправился в ресторан. Это видео было показано в эфире телеканала НТА, собственником которого является Григорий Козловский. Как сообщали авторы сюжета: «Для поднятия боевого духа, команда и тренерский штаб покушали шашлык».

Как видим, никакой безопасной дистанции не соблюдается. На мероприятии, в том числе, присутствовал тренер-консультант Мирон Маркевич, который, согласно возрасту, находится в группе риска. Тем не менее, все были вместе. И не хочется думать, чем этот поход может закончиться для команды и тренера.

В то время, как во Львове каждый день растёт количество инфицированных, мы понимаем, что коронавирус не лечится шашлыками», – сказал Денисов.