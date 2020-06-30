ДЕНИСОВ: «Александрия проиграла четыре матча с общим счетом 5:15»

Известный журналист – о неудачной серии команды Владимира Шарана

  • 30.06.2020 09:39
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
ДЕНИСОВ: «Александрия проиграла четыре матча с общим счетом 5:15»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 28 тура Премьер-лиги.

«Неприятная серия Колоса осталась в прошлом – команда победила Александрию. Теперь, в свою очередь, нужно говорить о затянувшейся полосе неудач в команде Владимира Шарана. Бронзовый призёр прошлого чемпионата проиграл последние четыре матча с общим счетом 5:15», – сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:49
    0
    А що це за команда Олександрія. Посміховисько.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:49
    0
    А що це за команда Олександрія. Посміховисько.
    Ссылка
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