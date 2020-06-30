ДЕНИСОВ: «Александрия проиграла четыре матча с общим счетом 5:15»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 28 тура Премьер-лиги.
«Неприятная серия Колоса осталась в прошлом – команда победила Александрию. Теперь, в свою очередь, нужно говорить о затянувшейся полосе неудач в команде Владимира Шарана. Бронзовый призёр прошлого чемпионата проиграл последние четыре матча с общим счетом 5:15», – сказал Денисов.
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Источник — Футбол 1/2/3
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