ДЕНИСОВ: «Александрия проиграла четыре матча с общим счетом 5:15»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал победу «Колоса» над «Александрией» (2:1) в матче 28 тура Премьер-лиги.

«Неприятная серия Колоса осталась в прошлом – команда победила Александрию. Теперь, в свою очередь, нужно говорить о затянувшейся полосе неудач в команде Владимира Шарана. Бронзовый призёр прошлого чемпионата проиграл последние четыре матча с общим счетом 5:15», – сказал Денисов.