Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Рэшфорд проводит свой лучший сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» доволен форвардом

  • 30.06.2020 08:59
  • 221 просмотр
  • 0 комментариев
Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Рэшфорд проводит свой лучший сезон»
© screenshot. Оле Гуннар Сульшер

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер высказался о форме нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Маркус на пути к тому, чтобы провести свой лучший сезон за клуб. Безусловно, он еще забьет голы. Я считаю, что в первых матчах он хорошо выглядел, а также проявил себя в игре с «Норвичем». В матче с «Шеффилдом» он не реализовал несколько моментов, но он поучаствовал в забитых голах, а это - самое главное и то, на чем мы сосредоточены», - сказал Сульшер.

Отметим, что в этом сезоне АПЛ Рэшфорд принял участие в 24 матчах, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности