Оле Гуннар СУЛЬШЕР: «Рэшфорд проводит свой лучший сезон»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер высказался о форме нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

«Маркус на пути к тому, чтобы провести свой лучший сезон за клуб. Безусловно, он еще забьет голы. Я считаю, что в первых матчах он хорошо выглядел, а также проявил себя в игре с «Норвичем». В матче с «Шеффилдом» он не реализовал несколько моментов, но он поучаствовал в забитых голах, а это - самое главное и то, на чем мы сосредоточены», - сказал Сульшер.

Отметим, что в этом сезоне АПЛ Рэшфорд принял участие в 24 матчах, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.