Вячеслав ШЕВЧУК: «Уверен, что новый стадион Колоса всегда будет забит»

Экс-игрок «Шахтера» высказался о домашней арене амбициозного клуба УПЛ

  • 30.06.2020 08:42
  • 1699 просмотров
  • 9 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Уверен, что новый стадион Колоса всегда будет забит»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук высказался о новом стадионе «Колоса», который вскоре будет готов к эксплуатации. Легенда Шахтера впечатлен ареной клуба из села Ковалевка.

«Уютный, маленький стадиончик, на котором будет комфортно играть. Чисто футбольная атмосфера. Уверен, что он всегда будет забит», – сказал Шевчук.

Отметим, в последнем туре чемпионата Украины «Колос» обыграл «Александрию» (2:1). В турнирной таблице первенства команда Руслана Костышина занимает шестое место и претендует на еврокубки.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 10:27
    +1
    Владимир Пидвирный, 30.06.2020 10:10
    Одним словом чергові мафіозі тримають команду.
    О черноморце, карпатах смолчу. Вы лучше эти клубы пожалейте,кто им виноват что опускаются на самое дно? Хоффенхайм с посёлка население 3.000 за 4 года дважды в Европе сыграет, да таких примеров море в Европе если футбол будет развиваться в селах, дворах, школах. Это лишь прогресс потому что Зинченко и Малиновский например с не футбольной житомирщины выросли в топ игроков
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 10:10
    -1
    Andre066, 30.06.2020 10:01
    А то как живут,позволяет село. Вы приезжайте,увидете что такое Европа..
    Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
    Одним словом чергові мафіозі тримають команду.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 10:01
    +2
    А то как живут,позволяет село. Вы приезжайте,увидете что такое Европа..
    Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 09:56
    +1
    Ukraine Donetsk, 30.06.2020 09:45
    Ради любопытства прочитал про президента Колоса. Понятное дело, что про него на википедии ничего нет, а вот про его отца есть:
    У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
    Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
    Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
    Сім'я
    Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
    Плохо ищете,гораздо больше информации есть. А то где Засуха были до 2010 года ни о чем не говорит, Порох вообще стоял и истокоа создания Партии регионов,и шоо?там таких уголовников валом было и сейчас при власти еще сидят.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.06.2020 09:45
    +1
    Ради любопытства прочитал про президента Колоса. Понятное дело, что про него на википедии ничего нет, а вот про его отца есть:
    У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
    Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
    Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
    Сім'я
    Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 09:41
    -2
    Одноденный был ваш Арсенал-ККиев, ваш Коломыйский Днепр, Ярославский Металист, потому что прошлое,которое Вы не цените. Мечтайте, мечтайте это не вредно. А клуб лишь прогрессирует больше 5 лет с любителей. Вам лишь бы живых хоронить. Ничего ценного у вас нет! Еще Европу хотите,деятели. Ваш Минай мимо пролетит,а Карпатам уже хана,почти банкрот. Позорище,еще и судят клубы,завидуйте тихо!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 09:27
    -6
    Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:13
    Ця команда одноденка, як зявилась, так і пропаде. Стадіон може і буде заповнений, але коли закінчиться цей зелений бардак все лопне як мильна бульбашка.
    Всё уже лопнуло при ПП и мы оказались на последнем месте в Европе. Или это и есть цель и успех?
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 09:26
    -5
    Если там будет 2 скамейки на 50 человек, то да. Иначе придётся крестьян от работы отвлекать.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:13
    -3
    Ця команда одноденка, як зявилась, так і пропаде. Стадіон може і буде заповнений, але коли закінчиться цей зелений бардак все лопне як мильна бульбашка.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 10:01
    +2
    А то как живут,позволяет село. Вы приезжайте,увидете что такое Европа..
    Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 10:27
    +1
    Владимир Пидвирный, 30.06.2020 10:10
    Одним словом чергові мафіозі тримають команду.
    О черноморце, карпатах смолчу. Вы лучше эти клубы пожалейте,кто им виноват что опускаются на самое дно? Хоффенхайм с посёлка население 3.000 за 4 года дважды в Европе сыграет, да таких примеров море в Европе если футбол будет развиваться в селах, дворах, школах. Это лишь прогресс потому что Зинченко и Малиновский например с не футбольной житомирщины выросли в топ игроков
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 30.06.2020 09:56
    +1
    Ukraine Donetsk, 30.06.2020 09:45
    Ради любопытства прочитал про президента Колоса. Понятное дело, что про него на википедии ничего нет, а вот про его отца есть:
    У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
    Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
    Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
    Сім'я
    Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
    Плохо ищете,гораздо больше информации есть. А то где Засуха были до 2010 года ни о чем не говорит, Порох вообще стоял и истокоа создания Партии регионов,и шоо?там таких уголовников валом было и сейчас при власти еще сидят.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.06.2020 09:45
    +1
    Ради любопытства прочитал про президента Колоса. Понятное дело, что про него на википедии ничего нет, а вот про его отца есть:
    У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
    Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
    Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
    Сім'я
    Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
    Ссылка
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