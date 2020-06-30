Вячеслав ШЕВЧУК: «Уверен, что новый стадион Колоса всегда будет забит»

Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук высказался о новом стадионе «Колоса», который вскоре будет готов к эксплуатации. Легенда Шахтера впечатлен ареной клуба из села Ковалевка.

«Уютный, маленький стадиончик, на котором будет комфортно играть. Чисто футбольная атмосфера. Уверен, что он всегда будет забит», – сказал Шевчук.

Отметим, в последнем туре чемпионата Украины «Колос» обыграл «Александрию» (2:1). В турнирной таблице первенства команда Руслана Костышина занимает шестое место и претендует на еврокубки.