Эксперт программы «Великий футбол» Вячеслав Шевчук высказался о новом стадионе «Колоса», который вскоре будет готов к эксплуатации. Легенда Шахтера впечатлен ареной клуба из села Ковалевка.
«Уютный, маленький стадиончик, на котором будет комфортно играть. Чисто футбольная атмосфера. Уверен, что он всегда будет забит», – сказал Шевчук.
Отметим, в последнем туре чемпионата Украины «Колос» обыграл «Александрию» (2:1). В турнирной таблице первенства команда Руслана Костышина занимает шестое место и претендует на еврокубки.
Источник — Футбол 1/2/3
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Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
Сім'я
Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
Сім'я
Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
Село Ковалёвка часто называют маленькой Швейцарией - всё благодаря невероятной чистоте, аккуратности и развитой инфраструктуре этого маленького городка. Описание места Основано село Ковалёвка было ещё в начале 16 века. По приданию, свое название село получило в честь местного кузнеца (по-украински - коваля), который возвёл на территории реки Каменка свой дом и кузницу. Сейчас городок развивается, сюда приезжает всё больше туристов, которые хотят очутиться в "украинской Швейцарии". Село и впрямь поражает своим внешним видом - домики с красными крышами, небольшие улицы и аккуратные газоны напоминают город за рубежом. В темное время суток городок очень красиво освещается.
У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
Сім'я
Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
У 2005 році був оголошений в міжнародний розшук, оскільки став фігурантом кількох кримінальних справ за підозрою в зловживанні владою та службовому підробленні.[1][2] З 2006 року працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова.[3]
Але вже у 2006 році кримінальну справу щодо нього було закрито.[4] Також було за запитом МВС України було припинено розшук в Інтерполі.[5]
Потім знову викликали на допит, він знову втік. Переховувся від слідства в Казахстані. Повернувся в 2008 році.[6]
Сім'я
Дружина — Засуха Тетяна Володимирівна, народний депутат України. Син Андрій (1986) — президент футбольного клубу «Колос» (Ковалівка). Сім'я живе у селі Ковалівка, яка фактично стала власністю Засух.[1] Проживають у чотириповерховому будинку з високим парканом. Територія складає 2 га. На території Засух розташована дача другого президента України Леоніда Кучми.[7]
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