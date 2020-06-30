Барселона уволит Сетьена, если не победит Атлетико

Главного тренера могут отправить в отставку

  • 30.06.2020 07:36
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Барселона уволит Сетьена, если не победит Атлетико
© ФК Барселона. Кике Сетьен

Испанский специалист Кике Сетьен может быть уволен с поста главного тренера «Барселоны». 

Данное решение будет принято по итогам домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Помимо поражения, руководство каталонского клуба будет негативно настроено даже по отношению к ничейному результату. 

Сообщается, что в случае увольнения, руководство командой до конца сезона перейдет тренеру «Барселоны В» Хавьеру Гарсии Пимьенте.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от мадридского «Реала» на два очка.

Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится сегодня, 30 июня. Начало в 23:00 по Киеву.

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Источник — AS

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