Барселона уволит Сетьена, если не победит Атлетико

Испанский специалист Кике Сетьен может быть уволен с поста главного тренера «Барселоны».
Данное решение будет принято по итогам домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Помимо поражения, руководство каталонского клуба будет негативно настроено даже по отношению к ничейному результату.
Сообщается, что в случае увольнения, руководство командой до конца сезона перейдет тренеру «Барселоны В» Хавьеру Гарсии Пимьенте.
Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от мадридского «Реала» на два очка.
Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится сегодня, 30 июня. Начало в 23:00 по Киеву.
Источник — AS
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