Барселона уволит Сетьена, если не победит Атлетико

Испанский специалист Кике Сетьен может быть уволен с поста главного тренера «Барселоны».

Данное решение будет принято по итогам домашнего матча 33-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико». Помимо поражения, руководство каталонского клуба будет негативно настроено даже по отношению к ничейному результату.

Сообщается, что в случае увольнения, руководство командой до конца сезона перейдет тренеру «Барселоны В» Хавьеру Гарсии Пимьенте.

Напомним, «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от мадридского «Реала» на два очка.

Матч «Барселона» - «Атлетико» состоится сегодня, 30 июня. Начало в 23:00 по Киеву.