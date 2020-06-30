Забудьте про это. Цыганык оценил возможность ухода Михайличенко из Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live высказал свое мнение о возможности изменений в тренерском штабе киевского «Динамо»:

«Я хочу сказать. Никаких изменений на тренерской скамье в «Динамо» до конца сезона не будет. Забудьте об этом. У Михайличенко есть задача – завоевать второе место. И сейчас команда на нем находится. Да, календарь у команды сложный. Может случиться все что угодно. Но сейчас никаких изменений не будет.

Я неоднократно говорил с президентом «Динамо». Он абсолютно доверяет этому тренерскому штабу. Несомненно, не все так просто складывается. Есть ошибки, о которых нужно подсказывать и над которыми нужно работать.

Мы чего-то там хотим на эмоциях, болельщики хотят повернуть в другую сторону. Но Михайличенко будет работать до конца сезона. Но может быть любая ситуация, при которой он сам придет и напишет заявление об отставке. Если сам не выдержит. Со стороны же руководства клуба никаких изменений на этом этапе не планируется.

Матч с «Шахтером» станет решающим для «Динамо». Если сможет набрать очки, то есть хорошие шансы, чтобы стать фаворитом в борьбе за второе место. «Зарю» принимают дома, с «Колосом» еще игра. Правда, выезд в Александрию. Но надо обязательно брать очки с «Шахтером», иначе будут проблемы. Будут ли изменения после этого матча – зависит от результата. Никаких планов изменить тренера сейчас нет. Пока же есть доверие и желание выйти на вторую строчку в таблице».