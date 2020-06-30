Вылетают или нет? Амьен и Тулуза все же понизятся в классе, но это неточно

Во Франции утвердили формат следующего сезона с 20-ю командами

  • 30.06.2020 04:59
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Вылетают или нет? Амьен и Тулуза все же понизятся в классе, но это неточно
© Twitter

Детективная история складывается с вылетом команд-аутсайдеров, «Амьена» и «Тулузы», из французской Лиги 1.

Решением французской лиги 30 апреля сезон был завершен досрочно, ПСЖ объявлен чемпионом, а эти два клуба должны были понизиться в классе.

Однако затем, 9 июня, Государственный совет Франции отменил понижение в классе «Тулузы» и «Амьена», рассмотрев их апелляцию. А вот иск «Лиона», который требовал возобновления первенства, был отклонен.

Затем Совет директоров французской лиги собрался 23 июня и еще раз рассмотрел ситуацию, связанную с форматом Лиги 1 в следующем сезоне. Голосованием было принято решение, что чемпионат с 22-мя командами невозможен, и «Тулуза» и «Амьен» все равно должны вылететь. Во Франции утвердили формат следующего сезона, в котором должны сыграть 20 команд.

Однако оба клуба не теряют надежд добиться в судах пересмотра принятого решения и не собираются соглашаться с понижением в классе в Лигу 2. 

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Источник — Sport.ua

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