ВИДЕО. Сольный проход. Красивейший гол забит в Ирландии

Очень красивый гол был забит в чемпионате Ирландии среди юниоров U-17 в матче между командами «Богемиан» и «Лейкслип».
Приняв мяч, футболист Эрик Уэйд совершил невероятный сольный проход и отправил снаряд в ворота.
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