ВИДЕО. Волшебный гол Зубкова претендует на звание лучшего гола в Венгрии

«Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии 2019/20 с преимуществом в 13 очков

  • 30.06.2020 02:56
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ВИДЕО. Волшебный гол Зубкова претендует на звание лучшего гола в Венгрии
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Гол украинского полузащитника «Ференцвароша» Александра Зубкова вошел в число 10 претендентов на звание лучшего гола чемпионата Венгрии в сезоне.

Зубков, забивший в общей сложности 9 голов в этом сезоне, сделал дубль в домашнем матче против «Академии Пушкаша» (2:2), который состоялся 8 декабря 2019 года. Первый из двух голов Александра в том матче был потрясающим. После классного финта Зубков отправил мяч в дальнюю девятку.

«Ференцварош» выиграл чемпионат Венгрии 2019/20 с преимуществом в 13 очков над ближайшим конкурентом, завоевав свой 31-й титул в лиге.

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Источник — ФК Ференцварош

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