Луиш КАШТРУ: «Если Шахтер решит кого-то продать, то что мне сделать?»

Тренер «Шахтера» Луиш Каштру не хотел бы терять лидеров команды, но понимает, что клубу выгодно продавать футболистов.

«Если потеряем какого-то игрока - что я могу сделать? Нужно готовить других. Хотел бы я всегда иметь Тайсона в составе - хотел бы. Хотел бы Степаненко - да, хочу. Все игроки нужны, никого не хочу продавать, но если кого-то продадут, то что мне делать? Тайсон - фантастический игрок, и я очень рад, что он остался в команде».

«Хотел бы, чтобы так было и дальше», - сказал Каштру.