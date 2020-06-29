Луиш КАШТРУ: «Если Шахтер решит кого-то продать, то что мне сделать?»

Наставник спокойно воспринимает возможность ухода лидеров

  • 29.06.2020 19:10
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Луиш КАШТРУ: «Если Шахтер решит кого-то продать, то что мне сделать?»
© twitter.com/FCShakhtar

Тренер «Шахтера» Луиш Каштру не хотел бы терять лидеров команды, но понимает, что клубу выгодно продавать футболистов.

«Если потеряем какого-то игрока - что я могу сделать? Нужно готовить других. Хотел бы я всегда иметь Тайсона в составе - хотел бы. Хотел бы Степаненко - да, хочу. Все игроки нужны, никого не хочу продавать, но если кого-то продадут, то что мне делать? Тайсон - фантастический игрок, и я очень рад, что он остался в команде».

«Хотел бы, чтобы так было и дальше», - сказал Каштру.

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Источник — ПроФутбол

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