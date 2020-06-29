Виктор ЛЕОНЕНКО: «Советую Шарану начинать готовиться к квалификации»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги победы «Колоса» над «Александрией» (2:1) в поединке 28-го тура УПЛ.
«Я советую Шарану начинать готовиться к квалификации. Вряд ли он догонит кого-то из четверки команд, располагающихся выше в турнирной таблице», — считает Леоненко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.