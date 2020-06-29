Начало матча Минай — Ингулец было отложено из-за сильного дождя

Старт поединка 21-го тура Первой лиги Украины «Минай» — «Ингулец», который должен был начаться в 18:00 в понедельник, 29-го июня, отложен из-за ливня. Дождь негативно повлиял на состояние газона стадиона «Минай-Арена».
В итоге, матч был начат с 15-минутным опозданием.
Sport.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Минай» — «Ингулец».
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Источник — Sport.ua
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