ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал танзанийского футболиста

Экс-игрок полтавской «Ворсклы» (U-21) 20-летний танзанийский полузащитник Мкомола Йохана Оскар подписал контракт с ФК «Ингулец».

Игрок перешел в молодежный состав «Ворсклы» 2-го сентября 2019-го года и за это время провел за команду 14 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами. Молодой полузащитник забил «Десне», «Колосу», «Карпатам» и киевскому «Динамо». До этого принадлежал танзанийскому клубу «Young Africans», за который играл в африканском Кубке Конфедераций.