ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал танзанийского футболиста

Мкомола Йохана Оскар продолжит карьеру в клубе из Петрово

  • 29.06.2020 18:08
  • 1705 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал танзанийского футболиста
© УПЛ. Мкомола Йохана Оскар

Экс-игрок полтавской «Ворсклы» (U-21) 20-летний танзанийский полузащитник Мкомола Йохана Оскар подписал контракт с ФК «Ингулец».

Игрок перешел в молодежный состав «Ворсклы» 2-го сентября 2019-го года и за это время провел за команду 14 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами. Молодой полузащитник забил «Десне», «Колосу», «Карпатам» и киевскому «Динамо». До этого принадлежал танзанийскому клубу «Young Africans», за который играл в африканском Кубке Конфедераций.

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Источник — ФК Ингулец

(8 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.06.2020 18:35
    +2
    Теперь у президента Ингульца есть Пятница
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 29.06.2020 18:35
    +2
    Теперь у президента Ингульца есть Пятница
    Ссылка
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