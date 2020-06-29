Александр Рябоконь 3-й раз взял верх над Алексеем Михайличенко

Наставник киевлян потерпел 14-е поражение в чемпионатах Украины

  • 29.06.2020 17:54
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Александр Рябоконь 3-й раз взял верх над Алексеем Михайличенко
© ФК Динамо

Александр Рябоконь стал первым тренером, сумевшим трижды взять верх над Алексеем Михайличенко в чемпионатах Украины. Свою первую викторию над наставником «Динамо» он отпраздновал, возглавляя «Борисфен», 16 лет назад, а еще две - в этом сезоне.

Для Михайличенко поражение от «Десны» стало 14-м  в УПЛ. Причем более одного раза, помимо Рябоконя, он уступал в тренерском противостоянии только трем своим коллегам.

Тренеры, более одного раза побеждавшие Алексея Михайличенко в УПЛ

П

Тренер

Клуб

Дата

Счет

3

Александр РЯБОКОНЬ

Борисфен

05.05.2004

2:0 (д)

 

 

Десна

15.09.2019

2:1 (г)

 

 

 

28.06.2020

3:2 (д)

2

Невио СКАЛА

Шахтер

03.06.2002

2:0 (д)

 

 

 

26.07.2002

1:0 (д)

2

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д

06.10.2002

2:0 (д)

 

 

Черноморец

17.07.2003

1:0 (д)

2

Луиш КАШТРУ

Шахтер

10.11.2019

1:0 (д)

 

 

 

31.05.2020

3:1 (д)

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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