Александр Рябоконь 3-й раз взял верх над Алексеем Михайличенко

Александр Рябоконь стал первым тренером, сумевшим трижды взять верх над Алексеем Михайличенко в чемпионатах Украины. Свою первую викторию над наставником «Динамо» он отпраздновал, возглавляя «Борисфен», 16 лет назад, а еще две - в этом сезоне.

Для Михайличенко поражение от «Десны» стало 14-м в УПЛ. Причем более одного раза, помимо Рябоконя, он уступал в тренерском противостоянии только трем своим коллегам.

Тренеры, более одного раза побеждавшие Алексея Михайличенко в УПЛ