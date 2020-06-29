Александр Рябоконь 3-й раз взял верх над Алексеем Михайличенко

Александр Рябоконь стал первым тренером, сумевшим трижды взять верх над Алексеем Михайличенко в чемпионатах Украины. Свою первую викторию над наставником «Динамо» он отпраздновал, возглавляя «Борисфен», 16 лет назад, а еще две - в этом сезоне.
Для Михайличенко поражение от «Десны» стало 14-м в УПЛ. Причем более одного раза, помимо Рябоконя, он уступал в тренерском противостоянии только трем своим коллегам.
Тренеры, более одного раза побеждавшие Алексея Михайличенко в УПЛ
|
П
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Счет
|
3
|
Александр РЯБОКОНЬ
|
Борисфен
|
05.05.2004
|
2:0 (д)
|
|
|
Десна
|
15.09.2019
|
2:1 (г)
|
|
|
|
28.06.2020
|
3:2 (д)
|
2
|
Невио СКАЛА
|
Шахтер
|
03.06.2002
|
2:0 (д)
|
|
|
|
26.07.2002
|
1:0 (д)
|
2
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д
|
06.10.2002
|
2:0 (д)
|
|
|
Черноморец
|
17.07.2003
|
1:0 (д)
|
2
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
10.11.2019
|
1:0 (д)
|
|
|
|
31.05.2020
|
3:1 (д)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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